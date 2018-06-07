МВД Украины заявило о возможности возвращения Донбасса с помощью полицейских

Министр внутренних дел Украины уверен, что нет необходимости в привлечении для операции 40 тысяч миротворцев ООН.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что для возвращения Донбасса под контроль Киева достаточно проведения полицейской операции. При этом, по словам министра, нет необходимости в привлечении 40 тысяч миротворцев ООН – достаточно будет двух тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда мы говорим, что мы вернем оккупированные территории, это не простой процесс и не военная операция, это сложная операция, которая состоит из нескольких компонентов. Это, вероятнее всего, будет полицейская операция без применения вооруженных сил», – приводит слова Авакова агентство.

Такое заявление глава МВД Украины сделал накануне на форуме «Формула безопасности Украины. Продолжение». Дискуссии о возможности ввода на территорию Донбасса миротворцев идут с прошлого года. Владимир Путин поддерживал эту идею, но только для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Однако украинские власти считают, что миссия ООН должна разместиться на всей территории Донбасса и дойти до границ с Россией.