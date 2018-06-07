Трагедия произошла сегодня в Тукаевском районе республики.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Татарстане автоледи насмерть сбила водителя, который остановился починить свой автомобиль.

Фотографии с места смертельной аварии в Тукаевском районе республики появились на страницах соцсетей.

По предварительным данным, автоледи поздно заметила остановившуюся на дороге машину. Женщина попыталась объехать автомобиль по «встречке», но не успела перестроиться и сбила водителя и пассажира сломанного авто.

В результате происшествия сбитый водитель скончался на месте происшествия. Пассажир с травмами был доставлен в больницу.

