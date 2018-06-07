КФУ улучшил позиции рейтинговых показателей QS

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет сохранил положительную динамику продвижения в одном из наиболее авторитетных международных академических рейтингов QS World University Rankings 2018/2019, сообщает пресс-служба КФУ.
Университет занял текущую 439-ю позицию. Московский государственный университет прибавил пять позиций по сравнению с предыдущим годом и занял 90-е место, оказавшись единственным российским вузом в первой сотне.
Всего в новый рейтинг вошли 27 университетов из России, в том числе 17 университетов проекта 5 – 100, среди которых и КФУ.
Рост рейтинга КФУ объясняется положительной динамикой ряда критериев. Наиболее значимые – растущая динамика соотношения преподаватель/студент, а также увеличение доли иностранных студентов. Казанский университет занимает 355-е место в мире по данному критерию, продвинувшись за один год на 89 мест.
QS проанализировал данные почти 5 тысяч университетов из 85 стран мира, в рейтинг вошла лишь тысяча вузов. Университеты оценивались по шести критериям: репутация в академической среде, соотношение преподавательского состава к числу студентов, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, доля иностранных преподавателей и студентов.
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