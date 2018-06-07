Путин назвал самую удачную шутку о себе и Дональде Трампе

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал о самой удачной шутке за последнее время.
По словам Путина, многие международные вопросы, которые обсуждались на «Прямой линии», можно назвать смешными. Российский лидер привел в пример статью в одном из немецких изданий.
«Одно из популярных изданий Германии написало, что Президент Трамп толкает Европу в руки Путина. Если совместить с более ранней шуткой о том, что Россия повлияла на выборы в США, то тогда все это вместе очень смешно», – отметил глава государства.
Получается, что Россия якобы повлияла на президентские выборы в Америке, а Трамп за это подарил нашей стране Европу, добавил глава государства.
«Полный бред. Иначе как шутка это назвать невозможно», – резюмировал Путин.
На вопрос о том, смеется ли Президент над самим собой, он ответил, что делает это достаточно часто.
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