Путин назвал самую удачную шутку о себе и Дональде Трампе

Глава государства привел в пример шутку о том, что Россия якобы повлияла на президентские выборы в США, а Трамп за это подарил стране Европу.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал о самой удачной шутке за последнее время.

По словам Путина, многие международные вопросы, которые обсуждались на «Прямой линии», можно назвать смешными. Российский лидер привел в пример статью в одном из немецких изданий.

«Одно из популярных изданий Германии написало, что Президент Трамп толкает Европу в руки Путина. Если совместить с более ранней шуткой о том, что Россия повлияла на выборы в США, то тогда все это вместе очень смешно», – отметил глава государства.

Получается, что Россия якобы повлияла на президентские выборы в Америке, а Трамп за это подарил нашей стране Европу, добавил глава государства.

«Полный бред. Иначе как шутка это назвать невозможно», – резюмировал Путин.

На вопрос о том, смеется ли Президент над самим собой, он ответил, что делает это достаточно часто.