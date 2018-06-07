Проректор КГАСУ: Татарскую группу упразднять не собираемся

По словам Ильфака Вильданова, группа с обучением на татарском языке в университете сохранится.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). Татарская группа в Казанском государственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ) сохранится и в этом году. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил проректор университета по учебной работе Ильфак Вильданов.

«В татарскую группу абитуриентов мы принимаем давно и не собираемся упразднять эту группу. К нынешнему новому учебному году в данной татарской группе имеется 20 — 25 мест. Профиль называется „Промышленное и гражданское строительство“. При поступлении смотрим на баллы ЕГЭ, на этот профиль принимаем по результатам по русскому языку, физике и математике. В этой дисциплине на первом и втором курсах обучаются на татарском языке, а на третьем и четвертом постепенно переходят на русский. Предусмотрены также и бюджетные места. Есть желающие обучаться на татарском языке, поэтому мы сохраняем татарскую группу, она будет. У нас достаточное количество преподавателей, методических пособий, есть учебники. Это на сегодня придумано, все уже готово. Пока будут учащиеся татары, татарская группа тоже будет», — заявил Ильфак Вильданов.