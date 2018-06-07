Digital ЖКХ: «МегаФон» продемонстрировал решение «Цифровая управляющая компания» на ЦИПР-2018

Фото: предоставлено пресс-службой
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2018» «МегаФон» представил решение «Цифровая управляющая компания». Это единая онлайн-платформа по управлению процессами, связанными с ЖКХ, для бизнеса и жильцов.
Гости стенда смогли протестировать пилотную версию решения — мобильный интерфейс, с помощью которого жильцы смогут считывать показатели со счетчиков, оплачивать услуги, подавать заявки на устранения неполадок, заказывать дополнительные услуги управляющей компании и других организаций, в том числе, провайдеров Интернета и ТВ-услуг.
«Повышение уровня эффективности ЖКХ — одна из приоритетных задач государства. Нашим решением мы демонстрируем, насколько удобной может стать эта сфера для всех ее участников с внедрением цифровых технологий. „Цифровая управляющая компания“ — это целая экосистема, с помощью которой комфортно решать ежедневные бытовые вопросы. Она открывает новые возможности, как для управляющих компаний, так и для потребителей, — прокомментировала Анна Серебряникова , операционный директор „МегаФона“. — Удобный мобильный интерфейс позволяет собирать показания с подключенных счетчиков, в один клик проводить расчеты по коммунальным платежам, заказывать и контролировать исполнение сантехнических, электротехнических работ, узнавать актуальные новости. Мы надеемся, что внедрение комплексного решения для ЖКХ позволит повысить прозрачность этой сферы, качество услуг и самое главное — уровень доверия потребителей».
В ближайшее время «МегаФон» планирует расширить функционал решения и включить в него дополнительные возможности на основе технологии блокчейн. Речь идет о создании открытой площадки для проведения онлайн-собраний жильцов, проведения опросов и голосований, отправки жалоб граждан напрямую властям города.
Следующая новость
За весь 2017 год сумма штрафов составила 7 миллионов 600 тысяч рублей.
ГУ МЧС России по РТ просит жителей и гостей республики воздержаться от ловли рыбы и прогулок на лодках в указанных местах.
Журналист Элиот Ротуэлл отметил, что в Казани спорт всегда имел более широкое значение, чем в других российских городах.
На хлебозаводе № 3 состоялась презентация новой продукции под брендом Visit Tatarstan.
С начала 2018 года по жилищным программам, реализуемым ГЖФ при Президенте РТ, в Татарстане введен в эксплуатацию 101 объект на 2 тыс. 646 квартир.
К месту ЧП уже выехали пожарные расчеты.
По словам Ильфака Вильданова, группа с обучением на татарском языке в университете сохранится.
Трагедия произошла сегодня в Тукаевском районе республики.
В рамках культурной программы ЧМ по футболу в Казани Качаловский театр покажет 23 лучших спектакля.
В Международный день безопасности на железнодорожных переездах в Татарстане провели профилактическую акцию для водителей.
07 июня«Мать ребенка плакала над телом: «Укройте его, он мерзнет!»: в Мензелинске утонул 5-летний мальчик
07 июняРуководитель УФНС РФ по РТ Марат Сафиуллин: «Не стоит откладывать переход на онлайн-кассы в долгий ящик»