Беременная Кудрявцева впервые за много лет не будет вести премию Муз-ТВ

Леру Кудрявцеву заменит видеоблогер, ведущая и модель Настя Ивлеева.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Телеведущая Лера Кудрявцева отказалась вести премию Муз-ТВ из-за беременности, пишут «Дни.Ру».

Руководитель телеканала Арман Давлетяров сообщил, что в будущем Кудрявцева непременно присоединиться к премии в качестве ведущей.



Леру Кудрявцеву заменит видеоблогер, ведущая и модель Настя Ивлеева. Давлетяров пояснил, что подобрать замену Лере было не так легко, но именно Настя покорила руководство канала искренностью и непосредственностью. Компанию Ивлеевой на сцене составят Ксения Собчак, Максим Галкин и Дмитрий Нагиев.



Поклонники и звезды отечественного шоу-биза расстроились из-за отсутствия Леры на премии. Как пишет издание, некоторые восприняли новость со слезами на глазах.

В конце мая Лера Кудрявцева ушла в декретный отпуск. Отец будущего ребенка – хоккеист Игорь Макаров. Пара будет рожать в США.