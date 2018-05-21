Беременная Кудрявцева впервые за много лет не будет вести премию Муз-ТВ

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Телеведущая Лера Кудрявцева отказалась вести премию Муз-ТВ из-за беременности, пишут «Дни.Ру».
Руководитель телеканала Арман Давлетяров сообщил, что в будущем Кудрявцева непременно присоединиться к премии в качестве ведущей.
Леру Кудрявцеву заменит видеоблогер, ведущая и модель Настя Ивлеева. Давлетяров пояснил, что подобрать замену Лере было не так легко, но именно Настя покорила руководство канала искренностью и непосредственностью. Компанию Ивлеевой на сцене составят Ксения Собчак, Максим Галкин и Дмитрий Нагиев.
Поклонники и звезды отечественного шоу-биза расстроились из-за отсутствия Леры на премии. Как пишет издание, некоторые восприняли новость со слезами на глазах.
В конце мая Лера Кудрявцева ушла в декретный отпуск. Отец будущего ребенка – хоккеист Игорь Макаров. Пара будет рожать в США.
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