Путин рассказал, на какие жертвы идет Президент

Жертвы компенсируются осознанием того, что ты занимаешься важным делом, отметил глава государства.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии», отвечая на блиц-вопросы, рассказал о том, на какие жертвы приходится идти ради президентства.

По его словам, это, прежде всего, личная сфера жизни человека. Однако, как отметил Путин, это компенсируется осознанием того, что ты делаешь важное дело, которое направлено на рост благосостояния жизни людей и на укрепление Родины.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит 16-й раз. Впервые «народное интервью» с главой государства в таком формате прошло в декабре 2001 года. К моменту начала прямого эфира в Центр обработки сообщений поступило более 1,9 млн вопросов.