ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили бизнес-класса

В рамках программы «Автопривилегия» кредит можно оформить на срок от года до семи лет.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). ВТБ снизил на 1 п.п. базовые ставки по кредитам на новые автомобили бизнес-класса в рамках программы «Автопривилегия». Кредит доступен от 9,1 процента годовых. Кроме того, программа расширена на дополнительный сегмент автомобилей стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей.

Специальные условия позволяют клиенту приобрести в кредит новый автомобиль бизнес-класса по минимальным ставкам: для автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей в рамках продукта «АвтоСтандарт» — от 10,1 процента годовых, «АвтоЛайт» — от 11,1 процента. При приобретении автомобиля стоимостью от 1,5 млн рублей по продукту «АвтоСтандарт» — от 9,1 процента, «АвтоЛайт» — от 10,1 процента. Данные ставки указаны с учетом дисконтов в размере 3,8 п.п. и 4,8 п.п. соответственно при добровольном оформлении страхования жизни и карты «Автолюбитель».

В рамках программы «Автопривилегия» кредит можно оформить на срок от года до семи лет. По всем продуктам установлен минимальный первоначальный взнос — 20 процентов от стоимости транспортного средства. Кредитные средства на покупку автомобиля могут быть предоставлены в размере от 800 тысяч до 7 млн рублей. КАСКО приобретается по желанию клиента.

По итогам четырех месяцев 2018 года объем автокредитования ВТБ составил 21,7 млрд рублей, увеличившись на 25 процентов по сравнению с январем — апрелем 2017 года. Портфель банка в данном сегменте за четыре месяца 2018 года превысил 100 млрд рублей.

Подробности на сайте ВТБ.