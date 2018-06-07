В Международный день безопасности на железнодорожных переездах в Татарстане провели профилактическую акцию для водителей.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Невнимательность водителей – причина большинства аварий на ж/д переездах в Татарстане. Об этом сегодня во время акции, приуроченной к международному Дню безопасности на железнодорожных переездах, говорили железнодорожники и сотрудники ГИБДД в Казани.

Всего в Казанском регионе ГЖД функционируют 117 переездов. На одном из них, неподалеку от станции «Дербышки», сегодня водителям раздали памятки и сигнальные жилеты со световозвращающими элементами, а также напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения на этих опасных участках дорог.

29 апреля на этом переезде произошло ДТП — нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.

«По статистике мы не добились снижения дорожно-транспортных происшествий на переездах. За пять месяцев текущего года произошло уже три ДТП по казанскому территориальному управлению, в которое входит пять субьектов. Все три ДТП произошли в Чувашской Республике. Всего за 2017 год было зафиксировано 12 происшествий», – рассказал заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению филиала ОАО «РЖД» Александр Черемнов.

По словам Черемнова, все аварии, которые случились в этом году, произошли на линиях с неинтенсивным движением, где водители чаще всего теряют бдительность.

«Скорость поезда на главном ходу составляет 120 километров в час, вес грузовых поездов достигает до 12 тысяч тонн и остановить мгновенно поезд практически невозможно», – подчеркнул Черемнов.

Сотрудники железной дороги регулярно проводят профилактические акции, причем не только на переездах, но и в автошколах.

Сегодня водителям еще раз напомнили о важности соблюдения правил на дороге и просили не терять бдительность даже если им кажется, что поезд находится далеко.

«Не так давно в Подмосковье произошло серьезнейшее дорожно-транспортное происшествие, где погибли 16 человек. Тогда водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд и произошло столкновение с пассажирским поездом. Поэтому не игнорируйте правила дорожного движения, уважаемые водители, берегите свою жизнь и не забывайте о тех, за кого вы отвечаете», – предупредил Александр Черемнов.

Работа по оборудованию переездов камерами фото- и видеофиксации проводится регулярно — за прошлый год было оборудовано семь опасных участков. Данные с камер раз в неделю отправляются в ГИБДД.

Кстати, штраф за проезд через пути на запрещающий сигнал светофора составляет тысячу рублей, водителей также могут лишить прав на срок от трех до шести месяцев. Размер штрафа, по информации железнодорожников, планируют увеличить до пяти тысяч рублей, а прав лишать пожизненно.

Все восстановительные работы по устранению последствий ДТП проводятся за счет сил РЖД – только за прошлый год ущерб составил 19 миллионов рублей.





