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Татар-информ

7 июня 2018, 11:30

Экономика и финансы

ВТБ Капитал стал лидером опроса Extel Survey по итогам 2018 года

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Extel Survey 2018 признал Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» первым в номинации «Пан-европейская брокерская конференция в России».

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Аналитическая команда ВТБ Капитал заняла первое место в России согласно ежегодному опросу среди инвесторов Extel Survey 2018. Помимо этого, аналитики заняли лидирующие позиции в следующих категориях:

1-е место в категории «Аналитика на рынке инструментов с фиксированной доходностью» в России.

1-е место в категории «Нефть и газ» в России.

2-е место в категории «Банки и другие финансовые компании» в России.

2-е место в категории «Стратегия на рынке акций» в России.

2-е место в категории «Металлургический и горнодобывающий сектор» в России.

2-е место в категории «Аналитика компаний с малой и средней капитализацией» в России.

2-е место в категории «Телекоммуникации и медиа» в России.

3-е место в категории «Химическая промышленность / машиностроение» в регионе EMEA.

3-е место в категории «Металлургический и горнодобывающий сектор» в регионе EMEA.

Лучшими российскими аналитиками по итогам опроса Extel Survey 2018 признаны старший кредитный аналитик ВТБ Капитал Станислав Боженко в категории «Аналитика на рынке инструментов с фиксированной доходностью» в России и руководитель управления нефти и газа ВТБ Капитал Дмитрий Лукашов в категории «Нефть и газ» в России. 

Вторые места заняли руководитель управления инвестиционной стратегии ВТБ Капитал Алексей Заботкин в номинации «Стратегия на рынке акций» в России, руководитель управления макроэкономического анализа ВТБ Капитал Петр Гришин в номинации «Аналитика на рынке инструментов с фиксированной доходностью» в России, руководитель управления машиностроения, транспорта, материалов ВТБ Капитал Елена Сахнова в номинации «Химическая промышленность/машиностроение» в регионе EMEA, старший аналитик ВТБ Капитал Михаил Шлемов в номинации «Банки и другие финансовые компании» в России, аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов в номинации «Аналитика компаний с малой и средней капитализацией» в России и аналитик ВТБ Капитал Иван Ким в номинации «Телекоммуникации и медиа» в России. 

Третьи места заняли старший стратег ВТБ Капитал Максим Коровин в категории «Аналитика на рынке инструментов с фиксированной доходностью» в России, аналитик ВТБ Капитал Екатерина Родина в категории «Нефть и газ» в России, аналитик ВТБ Капитал Илья Питерский в категории «Стратегия на рынке акций» в России и руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности ВТБ Капитал Дмитрий Глушаков в категории «Металлургический и горнодобывающий сектор» в России. 

Кроме того, ВТБ Капитал занял второе место в категориях «Продажи на рынке акций» и «Трейдинг на рынке акций» в России. Трейдер на рынках акционерного капитала Ирина Лукьянова признана первой в номинации «Трейдинг на рынке акций» и третьей в номинации «Продажи на рынке акций» в России.

Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: «В этом году команда ВТБ Капитал завоевала ведущие позиции по целому ряду номинаций опроса Extel Survey, и мы, безусловно, гордимся столь впечатляющими результатами. Высокое качество аналитики и экспертизы по рынку является неотъемлемой частью нашего бизнеса, и мы верим, что эти продукты позволяют клиентам принимать квалифицированные решения по инвестициям».

Также Extel Survey 2018 признал Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» первым в номинации «Пан-европейская брокерская конференция в России».

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Информация о ВТБ Капитал:

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 805 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 285 млрд долларов США. 

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.

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