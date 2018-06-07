На борьбу с онкологией в России выделят 1 трлн рублей до 2024 года

Владимир Путин назвал составляющие успешной борьбы с раком, которые хотят применить в России.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). На национальную онкологическую программу в России хотят выделить 1 трлн рублей до 2024 года. Об этом сказал Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии», которая началась в полдень.

«Эта программа сейчас готовится. По предварительным подсчетам, она будет стоить до 2024 года 1 трлн рублей», — сказал Путин.

Если показатели по раннему выявлению рака удастся довести до 50 — 70 процентов, тогда качество жизни онкобольных будет обеспечено минимум на пять лет и больше, отметил Путин.

«Результаты возможны. Что для этого нужно сделать? Первое — ранняя диагностика, второе — нам нужно больше внимания уделить ядерной медицине, потому что исследование с помощью новейших средств позволяет выявлять рак на ранних стадиях или купировать то, что имеет место. Теперь — лекарственное обеспечение и химиотерапия. Это должны быть эффективные, отвечающие современным требованиям отечественные препараты. Безусловно, нужно поработать над тем, чтобы появлялись в отрасли молодые люди, увлеченные своим делом, перспективные, нужные для отрасли специалисты», — сказал глава государства.

На видеосвязь в прямом эфире вышла Вероника Скворцова, министр здравоохранения России. Она отметила, что «при всех локализациях раков ранняя выявляемость 56 процентов, и есть локализации, при которых все 70 — 80 процентов».