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Татар-информ

7 июня 2018, 22:48

Сельское хозяйство

Восемь сельхозкооперативов РТ получат гранты на материально-техническое развитие

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Общая сумма грантов по федеральной программе развития сельскохозяйственной потребительской кооперации составила 171,7 млн рублей.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Татарстане восемь сельскохозяйственных потребительских кооперативов стали обладателями грантов по федеральной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в РТ на 2017 – 2020 годы». Средства предоставляются на развитие их материально-технической базы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Общая сумма грантов составила 171,7 млн рублей, из которых 99,6 млн рублей были выделены из федерального бюджета.

На конкурс было допущено 13 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Гранты выиграли кооперативы «Каусар», «Авант» Лаишевского района, «Балкыш» Балтасинского района, «Тургай» Высокогорского района, «Экопродукт» Кукморского района, «Нива» Мензелинского района, «Дары природы» Тетюшского района и «Кооператор» Чистопольского района. 

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