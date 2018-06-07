Инцидент произошел сегодня в городе Шлиссельбург.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Двое детей пострадали при обрушении потолка в бассейне в Ленинградской области, сообщает газета «Известия».

По предварительным данным, в бассейне, расположенном в городе Шлиссельбург, обрушилась часть потолочного перекрытия. В момент ЧП в бассейне находились дети. Восьмилетние мальчик и девочка получили травмы. Их доставили в больницу, где у мальчика диагностировали сотрясение мозга.

На месте ЧП работают представители экстренных служб.