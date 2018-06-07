Американское спортивное издание назвало Казань «аномалией»

Журналист Элиот Ротуэлл отметил, что в Казани спорт всегда имел более широкое значение, чем в других российских городах.

(Казань, 7 июня, «Татар-иформ»). Американское спортивное издание ESPN в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 опубликовало статью о Казани. Журналист Элиот Ротуэлл побывал во всех российских городах, которые примут игры мундиаля, и назвал Казань «аномалией, где ислам и православие сосуществуют в гармонии».

Ротуэлл называет чак-чак «блюдом из маленьких золотистых орешков», отмечает двуязычные названия улиц и одновременное звучание татарских популярных песен и русского рэпа из колонок, выставленных на улицу. Особенно восхищает журналиста мирное сосуществование двух разных традиций и двух культур.

Ротуэлл упоминает фан-зону, организованную для болельщиков, которые приедут в Казань со всего мира, рассказывает о стадионе «Казань-Арена», который был построен еще к Универсиаде 2013 года.

Журналист называет Казань хоккейным городом, упоминает успехи «Ак Барса», а также рассказывает о казанском «Рубине» и его тренере Курбане Бердыеве, благодаря которому команда стала чемпионом России в 2008-м и 2009 годах.

По словам Ротуэлла, в Казани спорт всегда имел более широкое значение, чем в других российских городах, и чемпионат мира по футболу делает из этого уникального уголка России привлекательное место для всего мира.