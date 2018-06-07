Путин прокомментировал слухи и разговоры вокруг Виталия Мутко

За годы работы в качестве министра спорта Мутко сделал немало, считает Президент РФ.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» прокомментировал слухи и разговоры вокруг экс-министра спорта РФ Виталия Мутко.

«Что касается Виталия Мутко, то, действительно, вокруг него много слухов и разговоров, я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Несмотря на то, что его английский язык, безусловно, нуждается в совершенствовании, но за годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера, в этой сфере сделано немало. Достаточно посмотреть, чего и сколько построено в сфере спорта и физической культуры», — отметил глава государства.

Виталию Леонтьевичу нужно сделать многое, чтобы на новом месте он проявил свои лучшие качества, заключил Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит 16-й раз. Впервые «народное интервью» с главой государства в таком формате прошло в декабре 2001 года. К моменту начала прямого эфира в Центр обработки сообщений поступило более 1,9 млн вопросов.