Владимир Путин оценил возможность наступления украинской армии на Донбасс во время ЧМ

Президент подчеркнул, что в случае резкой эскалации конфликта последствия для Киева будут серьезными.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» ответил на вопрос, может ли украинская армия начать боевые действия на Донбассе в дни Чемпионата мира по футболу.

Писатель Захар Прилепин прислал на прямую линию с Президентом видеообращение. «У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные наступательные боевые действия. Как вы прокомментируете эту ситуацию?» – обратился писатель к Президенту.

Президент России выразил надежду, что до таких провокаций дело не дойдет.

«Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом», – отметил Путин.

Президент выразил свою уверенность в том, что невозможно запугать людей, которые живут в ДНР и ЛНР. «Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше. То, что происходит в целом вокруг этих территорий – это, конечно, печально», – добавил Президент РФ.

Пока же сложившаяся ситуация говорит о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему, добавил глава государства.