Владимир Путин оценил возможность наступления украинской армии на Донбасс во время ЧМ

Рекомендуем
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» ответил на вопрос, может ли украинская армия начать боевые действия на Донбассе в дни Чемпионата мира по футболу.
Писатель Захар Прилепин прислал на прямую линию с Президентом видеообращение. «У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные наступательные боевые действия. Как вы прокомментируете эту ситуацию?» – обратился писатель к Президенту.
Президент России выразил надежду, что до таких провокаций дело не дойдет.
«Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом», – отметил Путин.
Президент выразил свою уверенность в том, что невозможно запугать людей, которые живут в ДНР и ЛНР. «Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше. То, что происходит в целом вокруг этих территорий – это, конечно, печально», – добавил Президент РФ.
Пока же сложившаяся ситуация говорит о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему, добавил глава государства.
Следующая новость
За весь 2017 год сумма штрафов составила 7 миллионов 600 тысяч рублей.
ГУ МЧС России по РТ просит жителей и гостей республики воздержаться от ловли рыбы и прогулок на лодках в указанных местах.
Журналист Элиот Ротуэлл отметил, что в Казани спорт всегда имел более широкое значение, чем в других российских городах.
На хлебозаводе № 3 состоялась презентация новой продукции под брендом Visit Tatarstan.
С начала 2018 года по жилищным программам, реализуемым ГЖФ при Президенте РТ, в Татарстане введен в эксплуатацию 101 объект на 2 тыс. 646 квартир.
К месту ЧП уже выехали пожарные расчеты.
По словам Ильфака Вильданова, группа с обучением на татарском языке в университете сохранится.
Трагедия произошла сегодня в Тукаевском районе республики.
В рамках культурной программы ЧМ по футболу в Казани Качаловский театр покажет 23 лучших спектакля.
В Международный день безопасности на железнодорожных переездах в Татарстане провели профилактическую акцию для водителей.
07 июня«Мать ребенка плакала над телом: «Укройте его, он мерзнет!»: в Мензелинске утонул 5-летний мальчик
07 июняРуководитель УФНС РФ по РТ Марат Сафиуллин: «Не стоит откладывать переход на онлайн-кассы в долгий ящик»