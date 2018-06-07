Путин о блокировке Telegram: Я волнуюсь за безопасность людей

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент России Владимир Путин волнуется за безопасность людей. Так он прокомментировал ситуацию вокруг блокировки Telegram во время «Прямой линии», которая началась сегодня в полдень.
Вопрос российскому лидеру по поводу слухов о закрытии в России видеохостинга Youtube и соцсети Instagram задал блогер Гусейн Гасанов. При этом он признался, что волнуется.
«Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Вот вы на своем месте сказали, что волнуетесь. Я на своем месте тоже волнуюсь. Знаете, за что? За безопасность людей», — сказал Путин.
Во время прямого эфира он рассказал, что после взрыва в петербургском метро спецслужбы сообщили ему, что не могли вовремя принять решение из-за зашифрованной переписки террористов.
«В то же время, я сам работал в спецслужбах и знаю, что легче всего запретить. Труднее — найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути», — заверил Президент России.
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