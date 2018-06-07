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Татар-информ

7 июня 2018, 13:39

Происшествия

Братьев из Татарстана подозревают в создании незаконного синдиката по ловле рыбы и раков

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Фото: архив tatar-inform

На протяжении нескольких лет на границе Нижнекамского и Чистопольского районов орудовала целая группа, которая занимались незаконной ловлей рыбы.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Братьев из Татарстана подозревают в создании незаконного синдиката по ловле рыбы и раков в Чистополе, сообщили ИА «Татар-информ» местные жители, знакомые с ситуацией.

На протяжении последних семи лет на границе Нижнекамского и Чистопольского районов орудовала целая группа местных жителей, которые занимались незаконной ловлей рыбы и раков в промышленных масштабах.

По рассказам жителей Чистополя, группу создали два родных брата – Игорь и Андрей. На островах на Каме они соорудили два рыбацких стана. Рыбу ловили, коптили – у них был оборудован собственный коптильный цех, затем продавали.

Покупали сырую, копченую рыбу и раков в основном постоянные клиенты из Нижнекамска, Ульяновска и Самарской области, причем брали оптом, плюс торговые точки находились в разных местах Нижнекамского и Чистопольского районов. Заведовала торговлей жена одного из братьев.

В группе были свои рыбаки, рабочие, которые занимались сортировкой и переработкой рыбы, раскладкой и установкой сетей.

Что примечательно, ловили рыбу и раков в основном в лугах – в заказнике регионального значения, который считается особо охраняемой зоной.

За группой, как стало известно ИА «Татр-информ», полицейские наблюдали в течение почти полугода. Причем разработкой ее занимались и сотрудники ФСБ, и чистопольские полицейские, и сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Как выяснилось, группа вполне себе научилась легализовать свою деятельность – когда рыбу и раков предоставляли на ветеринарный контроль, то инспекторам сообщали, что выловлена она была в Дагестане, показывали даже фиктивные транспортные накладные, которые подтверждали якобы транспортировку ее в Татарстан. Браконьеры знали, что ветеринары не имеют полномочий выяснять, где именно была выловлена рыба.

Очевидцы рассказали агентству, что накануне, 6 июня, одного из братьев – Игоря и еще одного рыбака полицейские задержали с поличным, прямо на воде.

Изъято было порядка двух сотен сетей, пять лодок с моторами, 50 раколовок, всяческая документация.

В пресс-службе МВД по РТ, эту историю ИА «Татр-информ» комментировать отказались.

Как удалось выяснить агентству у родственников браконьеров, на обоих задержанных мужчин было заведено уголовное дело за незаконный вылов водных биоресурсов, совершенный группой в особо крупном размере.

Игорь и рыбак, по словам их близких, во всем признались. В сетях и в промышленных холодильниках в момент задержания находились около 600 килограммов рыбы, ее тоже изъяли полицейские.

В настоящее время, как стало известно агентству, оба задержанных отпущены под подписку о невыезде. Полицейские продолжают устанавливать личности всех участников преступного синдиката. По нашим данным, следствию уже известны имена шестерых.

Более того, по данным агентства, вопросы у стражей порядка возникли и к некоторым должностным лицам заказника, на территории которого на протяжении долгих лет браконьеры ловили рыбу и раков. А также к некоему сотруднику Росрыболовства, который может быть причастен к деятельности преступной группы.

ИА «Татар-информ» направило официальный запрос в пресс-службу МВД по РТ, чтобы прояснить подробности этой истории.

 

 

    

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