Путин о запрете русскоязычного обучения в Латвии: Надеемся, что Евросоюзу станет стыдно

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Запрет русскоязычного обучения в Латвии является грубым нарушением прав человека, за которое Евросоюзу должно быть стыдно. Об этом Президент России Владимир Путин заявил во время «Прямой линии».
Введение каких бы то ни было санкций не помогает решать проблемы, а только усугубляет их. Что касается положения наших соотечественников в странах Балтики, то мы постоянно об этом говорим, заверил Президент.
«Трудно себе представить, чтобы в современном цивилизованном обществе были объявлены „негражданами“, такой категории-то нет. Эта категория придумана в прибалтийских государствах, чтобы ограничить законные права тех людей, которые проживают на этих территориях», — заявил Путин.
Средства защиты наших соотечественников должны быть такими, чтобы не усугублять их положение. «Поэтому мы ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе. Мы надеемся, что им будет стыдно за то, что они позволяют так грубо нарушать права людей», — заключил он.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в 16-й раз. Впервые «народное интервью» с главой государства в таком формате прошло в декабре 2001 года. К моменту начала прямого эфира в Центр обработки сообщений поступило более 1,9 млн вопросов.
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