Игра, посвященная предстоящему ЧМ-2018 по футболу, прошла на футбольной площадке городского пляжа.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах осужденные подростки сразились в товарищеском матче по футболу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Сотрудники филиалов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по РТ провели между осужденными подростками товарищеский футбольный матч, приуроченный к ЧМ-2018.

Игра прошла на площадке городского пляжа. Ребята разделились на две команды – «Спартак» и «Звезда». В серьезном противостоянии сильнее оказались «спартанцы».

«В рамках воспитательной работы мы регулярно проводим с осужденными подростками спортивные и культурно-просветительские мероприятия,– рассказала начальник филиала УИИ по Комсомольскому району Олеся Шафигуллина. – Так мы приобщаем ребят к здоровому образу жизни, формируем у них заинтересованность полезных и развивающих увлечениях, расширяем их кругозор. Многие из этих подростков растут в неблагополучных семьях, не получают должного внимания со стороны старших и, к сожалению, уже знакомы с криминальной субкультурой. Наша задача помочь им исправиться и не повторять прошлых ошибок». – подытожила сотрудник УФСИН.