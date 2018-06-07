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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах осужденные подростки сразились в товарищеском матче по футболу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.
Сотрудники филиалов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по РТ провели между осужденными подростками товарищеский футбольный матч, приуроченный к ЧМ-2018.
Игра прошла на площадке городского пляжа. Ребята разделились на две команды – «Спартак» и «Звезда». В серьезном противостоянии сильнее оказались «спартанцы».
«В рамках воспитательной работы мы регулярно проводим с осужденными подростками спортивные и культурно-просветительские мероприятия,– рассказала начальник филиала УИИ по Комсомольскому району Олеся Шафигуллина. – Так мы приобщаем ребят к здоровому образу жизни, формируем у них заинтересованность полезных и развивающих увлечениях, расширяем их кругозор. Многие из этих подростков растут в неблагополучных семьях, не получают должного внимания со стороны старших и, к сожалению, уже знакомы с криминальной субкультурой. Наша задача помочь им исправиться и не повторять прошлых ошибок». – подытожила сотрудник УФСИН.
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