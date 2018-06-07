В ИА «Татар-информ» расскажут об электронных услугах в сфере ЖКХ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Завтра, 8 июня, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Электронные услуги в сфере ЖКХ».

В мероприятии примет участие первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Алексей Фролов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

