Путин ответил на вопрос об угрозе третьей мировой войны словами Эйнштейна

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин на «прямой линии» ответил на вопрос о вероятности третьей мировой войны.
Отвечая, российский Президент вспомнил цитату Эйнштейна. «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая — палками и камнями», — сказал он.
«Понимание того, что третья мировая война может стать концом сегодняшней цивилизации, должно сдерживать нас от крайних и опасных действий на международной арене», — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что со времен Второй мировой войны не было глобальных конфликтов, так как в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет.
«Страх взаимного уважения всегда сдерживал участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга», — добавил Владимир Путин.
По словам российского лидера, выход США из договора по противоракетной обороне можно рассматривать как попытку сломать стратегический паритет. Странам необходимо сесть за стол переговоров и выработать новые модели безопасности, заявил он.
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