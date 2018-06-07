Путин: Россию обвиняют и сдерживают, потому что видят в нас угрозу и конкурента

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Запад обвиняет Россию, потому что видит в нашей стране угрозу. Об этом сказал Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии», которая началась сегодня в полдень.
Один из вопросов, появившийся на интерактивном экране: «Обвинения в адрес России бесконечны. Как долго это будет продолжаться?».
Путин отметил, что обвинения — это «способ сдерживания России, такой же, как и пресловутые санкции». Он отметил, что это делается, потому что «в России видят угрозу, видят, что Россия становится конкурентом».
«Мне представляется, что это очень ошибочная политика, потому что нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе и Россию, а наладить конструктивное взаимодействие. И тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным, причем для подавляющего большинства участников международного общения», — сказал Президент России.
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