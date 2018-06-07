В Казани открылся новый центр продаж и обслуживания «Ростелекома»

В офисе можно подключить «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ», «Домашний телефон» и мобильную связь «Ростелекома».

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») открыла в Казани мультисервисный центр продаж и обслуживания на улице Ямашева, д. 93 (ТК «Савиново»). Посетителям центра представлен широкий выбор услуг связи, сопутствующих устройств и программного обеспечения.

В офисе можно подключить «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ», «Домашний телефон» и мобильную связь «Ростелекома», а также приобрести новые коробочные продукты компании «Умный дом. Безопасность» и «Умный дом. Видеонаблюдение». Чем больше услуг использует абонент, тем выгоднее для него условия обслуживания.

В демонстрационной зоне посетители смогут освоить управление «Интерактивным ТВ»: оценить интерфейс и набор каналов, воспользоваться паузой, перемоткой, записью прямого эфира, ознакомиться с коллекцией фильмов в «Видеопрокате», опробовать сервис «Караоке».

Все услуги «Ростелекома» доступны для подключения вместе с необходимым абонентским оборудованием: высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном. Специалист компании доставит нужные устройства в день инсталляции.

«Выбор торгового центра для размещения офиса продаж и обслуживания не случаен. “Савиново” пользуется популярностью у жителей города и находится в хорошей транспортной доступности, − комментирует директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Андрей Юдов. – Посетители новой площадки смогут не только обсудить со специалистами компании возникшие вопросы, но и воспользоваться демозоной: оценить наши услуги и, при желании, сразу подключить их».

«В розничной сети проходит масштабная программа релокации центров продаж и обслуживания. До конца 2018 года мы планируем открыть 340 новых офисов по всей России, — отмечает генеральный директор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Арвидас Алутис. — Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем офисы продаж в местах, где им это действительно удобно».

Клиентам центра доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов. Также в офисе продаж можно получить заказы из интернет-магазинов, купить антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и аксессуары к ним.

Новый офис работает ежедневно с 9.00 до 21.00 без выходных и перерыва на обед.