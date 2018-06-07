Российский Президент о новых спортивных объектах после ЧМ-2018: Они должны быть окупаемыми

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Футбольная инфраструктура в России должна быть загружена и после Чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом Президент России Владимир Путин заявил во время «Прямой линии».
«Нужно создавать детские и юношеские команды, лиги, организовывать соревнования. Надо, чтобы все эти объекты были окупаемыми и эффективно работающими. В принципе, это все возможно при грамотном подходе, ведь современный стадион — это не только футбольное поле, но и огромное количество помещений внутри», — отметил президент.
По его словам, очень многое в этом вопросе будет зависеть от руководителей российских регионов, потому что после ЧМ-2018 спортивные объекты будут переданы в их собственность. «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов», — заявил Путин.
Российский футбольный союз тоже должен принять активное участие в том, чтобы по уму загружать эти объекты, заключил он.
Впервые «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошло в декабре 2001 года. К началу прямого эфира в Центр обработки сообщений поступило более 1,9 млн вопросов.
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