Валерия Гай Германика запускает христианский проект на YouTube

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Режиссер Валерия Гай Германика («Все умрут, а я останусь», «Школа») будет вести собственный проект о вере и православии, передает РИА Новости.
Презентация программы пройдет сегодня на YouTube-канале. В передаче пойдет речь о том, как совместить современную жизнь и христианство.
Сериал «Школа» вызвал резкую критику РПЦ и учительского сообщества. С того момента, рассказывает Германика, она стала замечать, что вокруг православия сложились целая система предрассудков. Якобы у верующих людей «стирается личность», а вера в Бога заставляет их «мыслить шаблонно».
По словам режиссера, новый проект поведает «о поиске истины в бетоне и металле города» и станет взглядом на современную жизнь через истории верующих людей.
В программе примут участие ее первые гости – основатель «Чайхоны №1» Алексей Васильчук и певец Ираклий Пирцхалава.
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