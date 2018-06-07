Валерия Гай Германика запускает христианский проект на YouTube

В передаче пойдет речь о том, как совместить современную жизнь и христианство.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Режиссер Валерия Гай Германика («Все умрут, а я останусь», «Школа») будет вести собственный проект о вере и православии, передает РИА Новости.

Презентация программы пройдет сегодня на YouTube-канале. В передаче пойдет речь о том, как совместить современную жизнь и христианство.

Сериал «Школа» вызвал резкую критику РПЦ и учительского сообщества. С того момента, рассказывает Германика, она стала замечать, что вокруг православия сложились целая система предрассудков. Якобы у верующих людей «стирается личность», а вера в Бога заставляет их «мыслить шаблонно».

По словам режиссера, новый проект поведает «о поиске истины в бетоне и металле города» и станет взглядом на современную жизнь через истории верующих людей.

В программе примут участие ее первые гости – основатель «Чайхоны №1» Алексей Васильчук и певец Ираклий Пирцхалава.