Новый детсад в казанском ЖК «Арт-Сити» примет 340 детей

Особое внимание в дошкольном учреждении будет уделено также изучению языков – русскому, татарскому и английскому.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Советском районе Казани открылся детский сад «Калейдоскоп» на 340 мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.



По электронной очереди в «Калейдоскоп» уже направлено 300 детей, возраст большинства будущих воспитанников сада – 3-4 года. В день открытия, по словам начальника Управления образования Ильнара Хидиятова, сюда пришли уже около 100 детей. В новом дошкольном образовательном учреждении сформируют 17 групп, из них две будут рассчитаны на детей до трех лет.





Особое внимание здесь будет уделено также изучению языков – русскому, татарскому и английскому. Заведующая новым детсадом Гузель Садыкова рассказала организовать изучение китайского и турецкого языков.

Строительство в жилом комплексе «Арт-Сити» на улице Ершова стартовало в марте прошлого года по федеральной целевой программе «Жилище».

Скоро в татарстанской столице откроются еще два дошкольных учреждения – в ЖК «Весна» на 340 мест и в ЖК «Станция «Спортивная» на 220 мест.