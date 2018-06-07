Рекомендуем
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Татарстанский ЧОП не платит своим сотрудникам зарплату и отпускные, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Прокуратура Тукаевского района республики установила, что руководство частного охранного предприятия «Форт ОКС» систематически допускает задержки по выплате заработной платы и отпускных своим сотрудникам. Кроме того, не производилась доплата за работу в праздничные дни и в ночную смену.
По результатам проверки в отношении руководства ЧОП было возбуждено дело по факту административного правонарушения по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».
Благодаря работе награжденного специалиста в районе выросла рождаемость и снизилась смертность.
Особое внимание в дошкольном учреждении будет уделено также изучению языков – русскому, татарскому и английскому.
На роль Ланцелота Александр Славутский планирует попробовать молодого артиста Павла Лазарева.
Бои запланированы на 28 июля в казанском спортивном комплексе «Баскет – холл».
На территории республики местами температура понизится до 1 градуса.
«Ростелеком» разрабатывает проект «дорожной карты» направления при участии Минстроя России и его экспертных органов.
Возможности беспилотных электробусов продемонстрируют Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Музыкант представит свои новые песни, а также полюбившиеся за 20 лет творческой деятельности хиты – «Лабутены», «Очки Собчак», «В Питере – пить».
Победителем республиканского конкурса стала руководитель Центра восстановительной медицины и реабилитации казанского Госпиталя для ветеранов войн.
На первом этаже здания суда оборудовали просторный зал со специально отведенной для присяжных совещательной комнатой.
Победитель Александр Дубровский первый в России придумал проводить массовые медосмотры населения.
Участие в соревновании примут лучшие теннисисты страны в возрасте до 13 лет.
Медики помогли жительнице Казани родить после инсульта и удаления гигантской аневризмы.
Татарстанцы направили 269 предложений к материалам оценки воздействия на окружающую среду мусоросжигательного завода.
Мечеть «Чаллы Яр» строится в районе Орловского кольца на трассе Казань – Уфа и будет служить на благо путникам-автомобилистам.
07 июняРуководитель УФНС РФ по РТ Марат Сафиуллин: «Не стоит откладывать переход на онлайн-кассы в долгий ящик»