В отношении директора ЧОП «Форт ОКС» возбуждено дело об административном правонарушении.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Татарстанский ЧОП не платит своим сотрудникам зарплату и отпускные, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура Тукаевского района республики установила, что руководство частного охранного предприятия «Форт ОКС» систематически допускает задержки по выплате заработной платы и отпускных своим сотрудникам. Кроме того, не производилась доплата за работу в праздничные дни и в ночную смену.

По результатам проверки в отношении руководства ЧОП было возбуждено дело по факту административного правонарушения по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».