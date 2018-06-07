Путин: С абсолютно новым Правительством мы бы потеряли два года

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В случае полной смены Правительства Россия бы потеряла как минимум два года. Об этом сказал Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая началась сегодня в полдень.
Российский лидер не сомневался, что дискуссии по поводу нового состава Правительства возникнут. По его мнению, в этом есть плюс.
«Дело в том, что тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, готовился прежним составом Правительства на протяжении последних минимум полутора лет, — сказал Владимир Путин. — Я прекрасно знаю, что, если бы мы на 100 процентов зачистили все Правительство, привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать уже имеющиеся задачи либо новые».
По словам Президента РФ, этих двух лет у России просто нет. Поэтому он принял решение об обновлении Правительства «за счет свежих людей, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя на больших ответственных участках работы».
«Нужно было оставить тех, кто готовил решения для прорывного развития нашей страны, чтобы персонифицировать ответственность за то, что было сделано до сих пор, и то, что будет сделано в ближайшее время», — сказал Путин.
В этом году проходит 16-я «Прямая линия с Владимиром Путиным». К моменту начала прямого эфира в Центр обработки сообщений поступило порядка двух млн вопросов.
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