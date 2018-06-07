Владимир Путин: Россия движется в сторону «белой полосы»

Президент РФ отметил устойчивый рост экономики в разных областях и рекордно низкий уровень инфляции.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В настоящее время Россия продолжает движение в сторону «белой полосы», когда как год назад в стране была «серая полоса». Об этом Президент России Владимир Путин заявил во время «Прямой линии».

«В какой полосе мы сейчас находимся? Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Но и в природе нет абсолютно чистых цветов», — заявил президент.

По его словам, безусловно, есть вкрапления черного цвета, но в целом Россия движется в светлом направлении. Причиной этого он назвал устойчивый рост экономики в разных областях и рекордно низкий уровень инфляции.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит 16-й раз. Впервые «народное интервью» с главой государства в таком формате прошло в декабре 2001 года. К моменту начала прямого эфира в Центр обработки сообщений поступило более 1,9 млн вопросов.