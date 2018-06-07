Промоушен ММА ACB проанонсировал весь файт-кард первого турнира в Казани

Бои запланированы на 28 июля в казанском спортивном комплексе «Баскет – холл».

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). 28 июля в Казани впервые состоится масштабный международный турнир по смешанным единоборствам организации ММА, занимающей вторую строчку мирового рейтинга – Absolute Championship Berkut (ACB).

Сегодня был проанонсирован весь файт-кард долгожданного для всех любителей ММА Татарстана турнира под номером 90.

Всего в рамках ACB 90 запланировано провести 11 поединков.

Главными героями ивента станут Эдуард Вартанян (Москва, Россия) и Джошуа Авелес (США). Зрители увидят в рейдже бывшего временного чемпиона АСВ в легком весе Эдуарда Вартаняна после вынужденного полугодового перерыва. Его оппонентом станет 5-й номер рейтинга легковесов Джошуа Авелес, который уже имеет серию из 3 побед.

Также в основном карде турнира казанцев ждет интересный бой ветерана российского ММА Мусы Хаманаева и мастера бразильского джиу-джитсу Леандро Силвы.

А в предварительном карде зрительское внимание будет приковано к поединку вице-чемпиона легчайшего веса Магомеда Магомедова против бразильского файтера Уолтера Перрейра, отличного финишера и мастера организации непредсказуемых контратак.

Предварительный кард

Магомед Магомедов Россия) – Валтер Перейра ( Бразилия)

Турал Рагимов (Азербайджан) – Сергей Гречихо (Литва)

Нашхо Галаев (Грозный, Россия) – Даниель Густаво Сантос (Бразилия)

Мансур Хатуев (Грозный, Россия) – Мигель Фелипе Бунес Да Сильва (Бразилия)

Хусейн Шайхаев (Грозный, Россия) – Евгений Лазуков (Пермь, Россия)

Ханиф Мирзамагомедов (Махачкала, Россия) – Кенни Гарнер ( США)

Хамзат Джабраилов (Грозный, Россия) – Майкон Силван (Бразилия)

Ильяс Якубов (Грозный, Россия) – Джонавин Вебб (США)

Основной кард

Муса Хаманаев (Грозный, Россия) – Леандро Силва (Бразилия)

Руслан Абильтаров (Украина) – Джозиель Силва (Бразилия)

И в главном бою ивента в клетку войдут Эдуард Вартанян (Москва, Россия) и Джошуа Авелес (США).