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Татар-информ

7 июня 2018, 12:29

Спорт

Промоушен ММА ACB проанонсировал весь файт-кард первого турнира в Казани

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Фото: acbmma.com

Бои запланированы на 28 июля в казанском спортивном комплексе «Баскет – холл».

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). 28 июля в Казани впервые состоится масштабный международный турнир по смешанным единоборствам организации ММА, занимающей вторую строчку мирового рейтинга – Absolute Championship Berkut (ACB).

Сегодня был проанонсирован весь файт-кард долгожданного для всех любителей ММА Татарстана турнира под номером 90.

Всего в рамках ACB 90 запланировано провести 11 поединков.

Главными героями ивента станут Эдуард Вартанян (Москва, Россия) и Джошуа Авелес (США). Зрители увидят в рейдже бывшего временного чемпиона АСВ в легком весе Эдуарда  Вартаняна  после вынужденного полугодового перерыва. Его оппонентом станет 5-й номер рейтинга легковесов Джошуа Авелес, который уже имеет серию из 3 побед.

Также в основном карде турнира казанцев ждет интересный  бой ветерана российского ММА Мусы Хаманаева и мастера бразильского джиу-джитсу Леандро Силвы. 

А в предварительном карде зрительское внимание будет приковано к поединку  вице-чемпиона легчайшего веса Магомеда  Магомедова  против  бразильского файтера Уолтера Перрейра, отличного финишера и мастера организации непредсказуемых контратак.

Предварительный кард

Магомед Магомедов Россия)    Валтер Перейра ( Бразилия)

Турал Рагимов (Азербайджан) – Сергей Гречихо (Литва)

Нашхо Галаев (Грозный, Россия) – Даниель Густаво Сантос (Бразилия)

Мансур Хатуев (Грозный, Россия)    Мигель Фелипе Бунес Да Сильва (Бразилия)

Хусейн Шайхаев (Грозный, Россия)    Евгений Лазуков (Пермь, Россия)

Ханиф Мирзамагомедов (Махачкала, Россия) – Кенни Гарнер ( США)

Хамзат Джабраилов (Грозный, Россия)    Майкон Силван (Бразилия)

Ильяс Якубов (Грозный, Россия) –  Джонавин Вебб (США)

Основной кард

Муса Хаманаев (Грозный, Россия)  – Леандро Силва (Бразилия)

Руслан Абильтаров (Украина)    Джозиель Силва (Бразилия)

И в главном бою ивента в клетку войдут Эдуард Вартанян (Москва, Россия) и Джошуа Авелес (США).

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