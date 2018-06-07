Реконструкция парка в Зеленодольске начнется в 2019 году

Объект включен в Программу развития общественных пространств Татарстана.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Реконструкция парка около ДК «Родина» в Зеленодольске начнется в 2019 году. Объект включен в Программу развития общественных пространств Татарстана, пишет газета «Новости Зеленодольска».

Зеленодольск принял участие во всероссийском грантовом конкурсе лучших проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Проект парка попал в список из 198 финалистов, а также в пятерку лидеров в категории «города с населением от 50 до 100 тысяч человек». Всего же участие в конкурсе приняло 455 заявок из 82 регионов РФ. Однако Зеленодольск не выиграл грант Министерства строительства и архитектуры России.

Помощник Президента РТ Наталия Фишман сообщила, что все финалисты из Татарстана, которые не получили федеральный грант, решением Президента РТ будут участвовать в Программе развития общественных пространств в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Агрызский район принял участие во всероссийском конкурсе и выиграл грант на сумму 55 млн рублей на реконструкцию парковой зоны «Орешник».