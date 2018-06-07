В Казани 12 июня покажут беспилотный «КАМАЗ»

Возможности беспилотных электробусов продемонстрируют Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Казани 12 июня ПАО «КАМАЗ» проведет презентацию беспилотных пассажирских электробусов, пишут «Вести КАМАЗа».

Возможности беспилотных автомобилей покажут на площадке напротив «Татнефть Арены». Демонстрация в динамическом режиме пройдет внутри закрытой, огороженной территории. Электробус будет двигаться на скорости до 10 км/час.

Зрители ознакомятся с инновационной конструкцией шаттла и его ярким, футуристическим дизайном, говорится в сообщении.

На демонстрации электробусов будут присутствовать Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и директор ПАО «МегаФон» Сергей Солдатенков.

Во время чемпионата мира по футболу беспилотник будет курсировать по набережной на улице Сибгата Хакима.