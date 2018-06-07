Рустам Минниханов подарил машину фельдшеру из Алексеевского района РТ

Благодаря работе награжденного специалиста в районе выросла рождаемость и снизилась смертность.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Президент Татарстана вручил машину медицинскому работнику из Алексеевского района республики Зефяру Сафину во время торжественного награждения победителей «Врач года – Ак чэчэклэр 2018».

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Алексеевской ЦРБ за время своей работы не допустил не единой смерти младенцев и матерей. В населенных пунктах, относящихся к ФАПу Сафина, снизилась смертность и поднялась рождаемость.

На базе пункта Зефяр Сафин открыл школу будущих мам, куда приходят как мамы, так и папы.

Церемония награждения победителей конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2018» проходит сегодня в КРК «Пирамида». Подвести итоги правительство Татарстана решило специально в День медицинского работника. В конкурсе было представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».