В Нижнекамске к концу года завершится капремонт больниц

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске к концу года планируется завершить капитальный ремонт учреждений здравоохранения. Из республиканского бюджета на ремонт выделено 216,5 млн рублей, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
На эти средства на данный момент ведется ремонт в психоневрологическом, наркологическом, кожно-венерологическом, противотурберкулезном диспансерах, а также в женской консультации детской городской больницы с перинатальным центром.
В текущем году в рамках республиканской программы ремонтируются сразу два здания кожно-неврологического диспансера. Общая площадь ремонта обоих зданий составляет свыше 5 тыс. м.
Более чем на 50 процентов выполнен капитальный ремонт поликлиник психоневрологического и наркологического диспансеров. В здании расширена регистратура, выполнена перепланировка кабинетов и холла.
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