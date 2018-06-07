Россиянам могут добавить дополнительный выходной день

Раз в три года каждый работающий человек сможет получить оплачиваемый выходной и потратить его на прохождение диспансеризации.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Россияне смогут получить дополнительный выходной день на прохождение диспансеризации. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, пишет «Российская газета».

Законопроект «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» предлагает ввести еще один оплачиваемый выходной день раз в три года. Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 14 июня.

Граждане должны в обязательном порядке проходить диспансеризацию. Эта проблема в частности касается людей старшего возраста, а также работников вредных производств, подчеркнул сенатор.

Планируется, что жители смогут взять отгул с сохранением зарплаты и пройти полное обследование, чтобы исключить серьезные заболевания.