Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров выступят в Казани

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Фото: пресс служба компании
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). 5 июля в «Татнефть-арене» выступит Сергей Шнуров и «Ленинград».
Музыкант представит свои новые песни, а также полюбившиеся за 20 лет творческой деятельности хиты – «Лабутены», «Очки Собчак», «В Питере – пить», «WWW», Ты работаешь в офисе», «Патриотка», «Не хочу на дачу», «Ах, уехала жена», «Мэджик пипл, вуду пипл» и многие другие.
Концерт Шнура – это всегда большое событие для поклонников группы. В прошлом году концерт в Казани собрал многотысячную толпу. Шоу длилось более 2,5 часа при полном аншлаге.
Как отмечают критики, «Ленинград» держится на трех принципах – остроумие, одурение, обществознание. «"Ленинград" смешон, дик и точен – сочетание этих качеств делает его практически неуязвимым для критики: к нему сложно подходить с серьезными мерками, и одновременно, невозможно высмеять, потому что группа и сама сделает это за тебя», – отмечают знатоки коллектива.
Одной из последних работ «Ленинграда» стало совместное творчество с певицей Глюкозой. Артисты выпустили анимационный клип на песню «Жу-Жу», посвященный вечно недовольным россиянам. Видеоклип опубликован на YouTube-канале «Ленинграда» и предназначен для просмотра 18+.
Режиссером клипа стал режиссер экшна «Хардкор» Илья Найшуллер, который также снял клипы «Ленинграда» на песни «Вояж» и «Кольщик».
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Музыкант представит свои новые песни, а также полюбившиеся за 20 лет творческой деятельности хиты – «Лабутены», «Очки Собчак», «В Питере – пить».
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