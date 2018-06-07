Компания «ЗаряД» подписала меморандум о сотрудничестве с ХК «Легенды Хоккея»

Свои подписи под соглашением поставили трехкратный чемпион мира Данис Зарипов и президент ХК «Легенды Хоккея» Александр Якушев.

(Набережные Челны, 7 июня, «Татар-информ»). Завод по производству хоккейных клюшек «ЗаряД», находящийся в Набережных Челнах, подписал меморандум о сотрудничестве с хоккейным клубом «Легенды Хоккея».

Свои подписи под соглашением поставили президент компании «ЗаряД», трехкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов и президент ХК «Легенды Хоккея», двукратный чемпион Олимпийских игр, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Сотрудничество подразумевает совместное участие в спортивных событиях, а также продвижение и популяризацию российских производителей среди хоккеистов. «ЗаряД» и «Легенды Хоккея» объединяют усилия для достижения общих целей патриотического воспитания подрастающего поколения России, пропаганды традиций отечественного хоккея и здорового образа жизни, утверждения истинных олимпийских идеалов, говорится в документе.

«Лучшие в мире хоккеисты, легенды отечественного хоккея окажут поддержку начинающей компании. Это большое признание, — заявил генеральный директор ООО „ЗаряД“ Иван Савин. — Мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы „Легенды хоккея“ могли гордиться клюшками российского производства».