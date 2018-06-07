Центробанк назвал жизненную модель молодежи угрозой для пенсионной системы

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Поведенческая модель потребления, которую использует российская молодежь, может подорвать устойчивость существующей пенсионной системы. Об этом говорится в докладе Центробанка.
Граждане России в возрасте 18 — 35 лет активно копят деньги, но при этом используют накопленные средства для получения «впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу», указано в докладе.
Благодаря развитым информационным технологиям молодые люди часто удовлетворяют свои потребности при помощи благ общего пользования. Несмотря на то, что уберизация в России находится на ранней стадии формирования, молодежь в будущем может отказаться от владения частной собственностью.
В перспективе эта ситуация может негативно сказаться на балансе сбережений в экономике и стратегии их накопления гражданами. Это может подорвать современную модель пенсионной системы, считают эксперты.
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