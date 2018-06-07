Скончался музыкант песен Филиппа Киркорова композитор Эдуард Зарицкий

Песни на музыку Эдуарда Зарицкого исполняли Ирина Дорофеева, Ярослав Евдокимов, Наталья Тамело, Филипп Киркоров и другие.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Народный артист Белоруссии Эдуард Зарицкий скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС. Смерть музыканта наступила 6 июня в Минске.

Известный музыкант написал музыку для более полутысячи композиций. Песни на его музыку исполняли Ирина Дорофеева, Ярослав Евдокимов, Наталья Тамело и Филипп Киркоров, который спел композицию «Черные ресницы».



Кроме этого, Зарицкий много лет работал в Национальном академическом концертном оркестре. Творческое наследие композитора также составляют сюиты и концерты для гобоя и валторны, симфонии.



В 2006-м награжден орденом Франциска Скорины.



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