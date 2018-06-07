Татарстанцам предлагают обсудить изменения в закон РТ о звании «Ветеран труда»

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Татарстанцам предлагают обсудить изменения и дополнения в закон РТ о звании «Ветеран труда». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Проект закона РТ «О внесении изменения и дополнения в статью 1 Закона Республики Татарстан "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда"» для общественного обсуждения размещен на портале «Открытый Татарстан».
Законопроектом предлагается установить право на присвоение звания «Ветеран труда» лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России».
Предложения к документу могут быть направлены до 20 июня.
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