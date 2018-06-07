На первом этаже здания суда оборудовали просторный зал со специально отведенной для присяжных совещательной комнатой.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Московском районном суде завершено формирование списков присяжных заседателей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе суда Московского района Казани.

С 1 июня 2018 года в России расширилась компетенция суда присяжных. Теперь присяжные начнут работать в районных и гарнизонных военных судах. К тому же увеличилось число статей УК РФ, дела по которым смогут рассматривать коллегии присяжных.

В Московском районном суде уже полностью сформированы списки присяжных заседателей, в которые вошли 7800 жителей района.

Суд Московского района Казани полостью готов к приему присяжных. На первом этаже здания для них оборудованы комфортный просторный зал с местами для заседаний, а также отдельная совещательная комната.

«Хочется обратиться к жителям нашего района, которые в скором времени могут получить по почте приглашение кандидата в присяжные заседатели. Просим Вас ответственно отнестись к данному факту, явиться в суд и проявить свой гражданский долг», – обратилась к жителям Казани и.о. председателя Московского районного суда Казани Альбина Исаева.