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Фото: предоставлено Судом Московского района
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Московском районном суде завершено формирование списков присяжных заседателей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе суда Московского района Казани.
С 1 июня 2018 года в России расширилась компетенция суда присяжных. Теперь присяжные начнут работать в районных и гарнизонных военных судах. К тому же увеличилось число статей УК РФ, дела по которым смогут рассматривать коллегии присяжных.
В Московском районном суде уже полностью сформированы списки присяжных заседателей, в которые вошли 7800 жителей района.
Суд Московского района Казани полостью готов к приему присяжных. На первом этаже здания для них оборудованы комфортный просторный зал с местами для заседаний, а также отдельная совещательная комната.
«Хочется обратиться к жителям нашего района, которые в скором времени могут получить по почте приглашение кандидата в присяжные заседатели. Просим Вас ответственно отнестись к данному факту, явиться в суд и проявить свой гражданский долг», – обратилась к жителям Казани и.о. председателя Московского районного суда Казани Альбина Исаева.
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