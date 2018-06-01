Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс будет выступать в московском цирке

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс будет работать в Большом Московском цирке на Проспекте Вернадского, пишет «Газета.Ру».
Певица заключила контракт на участие в спектакле «Эпицентр мира». В постановке Алиса Вокс будет исполнять вокальные партии. Стоимость контракта с ее участием составила 1 млн 220 тысяч. Артистка примет участие в 58 спектаклях.
Вокс стала вокалисткой «Ленинграда» в 2012 году и покинула группу в 2016 году. Ее уход сопровождался скандалом в группе. В марте этого года Алиса Вокс рассказала, что Сергей Шнуров заставлял ее «исполнять унизительные сценографические постановки» на концертах.
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