Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс будет выступать в московском цирке

Певица заключила контракт на участие в спектакле «Эпицентр мира».

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс будет работать в Большом Московском цирке на Проспекте Вернадского, пишет «Газета.Ру».

Певица заключила контракт на участие в спектакле «Эпицентр мира». В постановке Алиса Вокс будет исполнять вокальные партии. Стоимость контракта с ее участием составила 1 млн 220 тысяч. Артистка примет участие в 58 спектаклях.



Вокс стала вокалисткой «Ленинграда» в 2012 году и покинула группу в 2016 году. Ее уход сопровождался скандалом в группе. В марте этого года Алиса Вокс рассказала, что Сергей Шнуров заставлял ее «исполнять унизительные сценографические постановки» на концертах.