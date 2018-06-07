Акция «Свеча памяти» пройдет в Набережных Челнах на бульваре Боровецкий

Активисты зажгут свечи памяти и почтут память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания вечером 21 июня.

(Казань, 78 июня, «Татар-информ»). Всероссийская акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби, состоится 21 июня в 21:00 на бульваре Боровецкий в Набережных Челнах. Об этом сообщает отдел по работе с молодежью Управления образования и по делам молодежи исполкома города.

Почтить память воинов, отдавших свои жизни во время Великой Отечественной войны, придут активисты общественных организаций и объединений. Челнинцы зажгут свечи памяти, почтут минутой молчания павших в войне и пройдут шествием по бульвару.

В это же время участники движения «Волонтеры Победы» проведут еще одну акцию «Красная гвоздика». Чтобы поддержать ее, нужно купить значок в виде красной гвоздики. Акция направлена на оказание помощи ветеранам и участникам боевых действий, нуждающимся в лечении, медикаментах, сложных операциях.