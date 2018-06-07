Минниханову показали исправленный проект торгового центра у Вахитовского холма

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Турецкая фирма «Полимекс» презентовала Президенту РТ Рустаму Минниханову исправленный проект торгово-офисного центра Espace у Вахитовского холма. Об этом у себя в Twitter сообщил руководитель пресс-службы Президента республики Эдуард Хайруллин.
«Учли пожелания горожан: памятник, сквер и холм не пострадают, ТЦ будет дальше от памятника и ниже. Президент РТ предложил еще увеличить сквер», — написал Хайруллин.
Изначальный проект турецкого бюро подразумевал поперечный разрез холма сверху донизу для обустройства пешеходной галереи. Горожане также переживали, что памятник татарскому революционеру и общественно-политическому деятелю Муллануру Вахитову перенесут из-за строительства торгового центра.
Турецкая фирма Полимекс презентовала президенту РТ @RusMinnikhanov исправленный проект торгово-офисного центра Espace у Вахитовского холма. Учли пожелания горожан:памятник, сквер и холм не пострадают,тц будет дальше от памятника и ниже.Президент РТ предложил еще увеличить сквер. pic.twitter.com/HUz1w9pfVN— Эдуард Хайруллин (@Edkhayrullin) 7 июня 2018 г.
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