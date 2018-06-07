Минниханову показали исправленный проект торгового центра у Вахитовского холма

Архитекторы учли пожелания казанцев, поэтому памятник Вахитову, а также холм и сквер не должны пострадать.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Турецкая фирма «Полимекс» презентовала Президенту РТ Рустаму Минниханову исправленный проект торгово-офисного центра Espace у Вахитовского холма. Об этом у себя в Twitter сообщил руководитель пресс-службы Президента республики Эдуард Хайруллин.

«Учли пожелания горожан: памятник, сквер и холм не пострадают, ТЦ будет дальше от памятника и ниже. Президент РТ предложил еще увеличить сквер», — написал Хайруллин.

Изначальный проект турецкого бюро подразумевал поперечный разрез холма сверху донизу для обустройства пешеходной галереи. Горожане также переживали, что памятник татарскому революционеру и общественно-политическому деятелю Муллануру Вахитову перенесут из-за строительства торгового центра.