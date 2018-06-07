Казанские врачи, участвовавшие в уникальном спасении пациентки, победили в конкурсе «Ак чэчэклэр»

Медики помогли жительнице Казани родить после инсульта и удаления гигантской аневризмы.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Группа казанских врачей Городской клинической больницы №7, Межрегионального клинико-диагностического центра и Республиканской клинической больницы стали победителями в номинации «Уникальный случай» на главном медицинском конкурсе Татарстана «Врач года – Ак чэчэклэр 2018».

«Низкий вас поклон за все, что вы делаете! Спасибо вам за все! С праздником», – поздравил мэр Казани Ильсур Метшин.

Победители номинации подучили гранты на стажировке в зарубежных клиниках

Ранее ИА «Татар-информ» рассказывал о том, что специалисты Казани помогли 36-летней Гульнаре Абдуллиной выносить и родить ребенка при малейших шансах на выживание. Женщина перенесла ишемический инсульт, операцию по удалению гигантской аневризмы и бесконечные уговоры сделать аборт.

Церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2018» проходит сегодня в КРК «Пирамида». В конкурсе было представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».