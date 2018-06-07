Жители Осиново предложили разработать электронную систему общественного контроля за выбросами МСЗ

Татарстанцы направили 269 предложений к материалам оценки воздействия на окружающую среду мусоросжигательного завода.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Жители Осиново, Новой Туры и ЖК «Салават Купере» направили 269 обращений и предложений к материалам оценки воздействия на окружающую среду мусоросжигательного завода в Татарстане по итогам первой недели работы общественной приемной. Об этом сообщает пресс-служба РТ-Инвест.

Жители предложили установить станции постоянного мониторинга вредных веществ в воздухе в близлежащих населенных пунктах, а также создать и внедрить электронную систему общественного контроля за выбросами мусоросжигательного завода.

Все конструктивные замечания будут учтены при составлении проектной документации, отмечается в сообщении пресс-службы. Казанцы могут оставить свои замечания к проектной документации до 27 июня этого года. Общественные слушания пройдут 28 июня 2018 года в 15 часов в Доме культуры Осиново.

ООО «АГК-2» (входит в РТ-Инвест) после проведения общественных слушаний в течение месяца будет принимать от граждан и общественных организаций письменные замечания и предложения по проектной документации, содержащей материалы ОВОС.