Жители Осиново предложили разработать электронную систему общественного контроля за выбросами МСЗ

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Жители Осиново, Новой Туры и ЖК «Салават Купере» направили 269 обращений и предложений к материалам оценки воздействия на окружающую среду мусоросжигательного завода в Татарстане по итогам первой недели работы общественной приемной. Об этом сообщает пресс-служба РТ-Инвест.
Жители предложили установить станции постоянного мониторинга вредных веществ в воздухе в близлежащих населенных пунктах, а также создать и внедрить электронную систему общественного контроля за выбросами мусоросжигательного завода.
Все конструктивные замечания будут учтены при составлении проектной документации, отмечается в сообщении пресс-службы. Казанцы могут оставить свои замечания к проектной документации до 27 июня этого года. Общественные слушания пройдут 28 июня 2018 года в 15 часов в Доме культуры Осиново.
ООО «АГК-2» (входит в РТ-Инвест) после проведения общественных слушаний в течение месяца будет принимать от граждан и общественных организаций письменные замечания и предложения по проектной документации, содержащей материалы ОВОС.
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