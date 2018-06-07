Аналитики назвали имена самых популярных футболистов в Казани

Жители столицы РТ чаще всего интересуются в интернете жизнью Федора Смолова, Андрея Аршавина и Дмитрия Тарасова.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Самым популярным футболистом в Казани, как и по всей России, стал Дмитрий Тарасов, экс-супруг телеведущей и певицы Ольги Бузовой. К такому выводу пришли аналитики «Яндекса», пишет пресс-служба компании.

Из десяти российских футболистов, вызывающих наибольший интерес в Казани, в сборную вызвали шестерых. Самый популярный из них — Федор Смолов, он на третьем месте в топе. «Серебро» рейтинга досталось Андрею Аршавину. Аналитики уверены, что людям интересны не только спортивные достижения этих футболистов, но и личная жизнь.

В городской топ попал Далер Кузяев, родившийся в Набережных Челнах. При этом в общероссийском рейтинге он находится за пределами десятки.

Среди иностранных футболистов самыми интересными для казанцев, как и для россиян в целом, стали португальский форвард Криштиану Роналду, нападающий аргентинцев Лионель Месси и бразильский футболист Неймар.

Топ составлен по числу упоминаний в поисковых запросах. Выделены имена футболистов, которых нет в общероссийской десятке популярных. Учитывали только тех, кто выступал в сезоне 2017–2018.