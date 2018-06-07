В Казани пройдет первенство России по теннису

Участие в соревновании примут лучшие теннисисты страны в возрасте до 13 лет.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Казанская академия тенниса с 9 по 16 июня примет первенство России среди спортсменов до 13 лет. Об этом сообщает Федерация тенниса Татарстана.

Золотые медали в парном и одиночном разрядах разыграют около 80 лучших юных теннисистов со всей страны. Татарстан представят Роберт Галиуллин, Самат Закиров, Карим Шамсутдинов и Полина Кратюк.